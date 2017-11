Los dinosaurios del salvaje Oeste de Shaun Keenan

Shaun Keenan , ilustrador norteamericano de Kirkland (Washington), siempre ha tenido una historia de amor con los dinosaurios. Según sus palabras, fueron de las primeras cosas que recuerda dibujar de niño y ya de adulto, como artista conceptual, le interesaba crear su propio mundo con dinosaurios. Estudió Arte Multimedia y Animación Art Institute de Portland, y ha trabajado para multitud de empresas de videojuegos. Hace poco decidió publicar su libro " Dinosaurs of the Wild West ", que mezclaba el universo dinosauriano con el del salvaje Oeste. aquí dejamos una muestra de lo que se puede encontrar en él:

Cowgirl and Trex

Allosaurus Ambush

Train Robbery

Stick em up

Wooly Rhino Cowboy

Utahraptor cowboy

Titanoboa and cowboy

Tapejara dive

Cowboy nap

Battle Cry

Mosasaur encounter

Guitar cowboy

Tyranosaur Chief

The Dino Journey west

Look Before You Jump

Draco Rex Adelita

Chasmosaur Archer

Jail Break

Albertosaur Rider

Bandito Triceratops

Dino Mexican Village

Smilodon Cowboy

Dino Elixir

Dino Boom Town

Say Ahhhhhh

Pachycephalosaurus Indian warrior

Indian walking pachy

Baryonyx warrior

Raptor bandit

Ankylo and miner

Majungasaurus ganster

Carnotasaurus and cowboy

Therizinosaurus Mountaineer

Monolophosaurus Bandito

Ceratosaurus outlaw

Dilophosaurus Lawman

Spinosaurus Posse

Gallimimus Gunfighter