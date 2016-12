Los mundos prehistóricos de Mark Schultz

Mark Schultz (1955) debutó en Savage Sword of Conan #132 (publicado en enero de 1987), entintando los lápices de Val Semeiks para la aventura de King Kull “The sea king”, pero, antes incluso de que se publicara, ya había encontrado su propio camino en la editora alternativa Kitchen Sink, en cuyo Death rattle #8 (diciembre de 1986) aparece la primera entrega de su conocida Xenozoic tales.

Dos meses después ya tenía cabecera propia en la casa, cuya vida se prolongó irregularmente hasta 1996, cuando según el propio cómic comienza una serie de cataclismos que acaban terminando con la mayor parte de la humanidad en 2020. Sólo escaparán a la extinción unos cuantos grupos dispersos, refugiados en cuevas de las que salen cinco siglos más tarde para encontrarse con una segunda Luna y toda suerte de bestias prehistóricas ocupando el nicho que dejaron vacío: ha comenzado el “Xenozoico”.

Jurassic Park reavivó el interés por la serie, que será reeditada por Dark Horse o Marvel. En 1993 se trasvasa con gran éxito al Cadillacs and dinosaurs y la canadiense Nelvana produce una Songs from the Xenozoic Age (Chris Christensen), un CD con canciones inspiradas en la serie [1]. El éxito dereavivó el interés por la serie, que será reeditada por Dark Horse o Marvel. En 1993 se trasvasa con gran éxito al videojuego y la canadiense Nelvana produce una adaptación animada para televisión , que Topps trasvasa a su vez a viñetas (no corresponde, pues, al cómic original) con participación de Roy Thomas el siguiente año, cuando se edita(Chris Christensen), un CD con canciones inspiradas en la serie [1].

Amigo común de Williamson y Stout [2], Schultz ha desarrollado también clásicos como The Spirit –con cuyo padre, el genial Will Eisner, realizó la ilustración sobre estas líneas [3], Superman, Prince Valiant o Conan, y ha ilustrado numerosas portadas de otras series. He aquí algunos ejemplos:

Amazing heroes #169 (1989)

The Comics Journal #150 (1992)

Men's adventure comics (1995)

Tarzan the untamed vol.11 (1999)

Bone sharps, cowboys & thunder lizards (2005)

War that time forgot #3 (2008, con Michael Atiyeh)

Como curiosidad, en 1996 diseñó esta etiqueta para la cerveza que destila el paleontólogo Phil Currie y de la que ya hablamos por aquí

[1] No sólo la cubierta es de Schultz, que ilustra un tríptico que contiene las letras de las canciones y está acreditado también como músico.

[2] “Creo que fue Al quien me presentó a mi amigo Mark Schultz (…) Organizé una "Gira Mundial de los Buenos Hombres Lagarto" para que Al, Mark Schultz y yo pudiéramos reunirnos con mayor frecuencia a cuenta de otros.” (Íbidem).

[3] Schultz dibujó esta escena xenozoica (la “Ciudad del mar” es una futura NY inundada) y la entintó junto a Eisner. Se entregaron a los 250 primeros clientes de Golden Apple (una tienda de cómics de Los Ángeles) el 19 de abril de 1991.

