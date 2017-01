Dinosaurs? (The Adventures of God)

VIÑETA 1

"¡Eso es así! ¡Los fósiles de dinosaurios fueron puestos por el diablo para probar nuestra fe!"



VIÑETA 2

"Whoa, ¿en serio?"



VIÑETA 3

"Ey, Lucy ¿eso es verdad?"



VIÑETA 4

"Por favor, no me llames así"

"¿Pusiste fósiles de dinosaurios para joder a la gente?"



VIÑETA 5

"¿Qué? ¡No! ¡Por supuesto que no!"



VIÑETA 6

"¿No recuerdas que creaste a los dinosaurios?"

"Uuuuuuh"



VIÑETA 7

"¿Que quiere que hagamos qué?"



VIÑETA 8, 9 y 10

"LAGARTOS. DE CULO. GORDO"



VIÑETA 12

"¡De ningún modo! ¿Por qué querría yo crear esas especies y después extinguirlas?"

"Sigh"



VIÑETA 13

"¿Qué es esto? ¡Es taaaan lindo!"



VIÑETA 14

"Es una especie nueva, señor. La llamamos "cobaya""



VIÑETA 15

"Las quiero en la Tierra AHORA"



VIÑETA 16

"Extermina a los lagartos"



VIÑETA 19

"Tío, necesitas dejar la bebida"



VIÑETA 20

"Lo se, lo se"

The Adventures of God " es un cómic creado por el colectivo It's The Tie , formado por los guionistas y dibujantes Matteo, Hugh y Corey. Además de la tira que semanalmente aparece en su web, el pasado Noviembre comenzaron a publicar las aventuras y desventuras de Dios en WebToon . En el capítulo 2 de esta serie, Dios ve en televisión a un fanático religioso que afirma que los fósiles los ha colocado el diablo para probar su fe. Como vemos en el cómic, parece que se equivoca...